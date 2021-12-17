Вторую нитку "Северного потока – 2" начали заполнять газом

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Компания Nord Stream 2 AG начала заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2", сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора трубопровода.

"Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления", – говорится в сообщении.

Уточняется, что о дальнейших технических шагах оператор объявит дополнительно.

Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом в начале октября. На второй нитке газопровода продолжались на тот момент пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

Также ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" может быть перенесен на март следующего года из-за приостановки германским регулятором процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG.

