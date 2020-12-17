В ГД внесли поправки о госрегулировании цен на необходимые товары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Правительство РФ внесло в Госдуму поправки о государственном регулировании цен на отдельные виды товаров первой необходимости. Соответствующий документ размещен в электронной базе парламента.
"Правительство РФ имеет право регулировать цены на товары первой необходимости для стабилизации розничных цен. Предельные розничные цены устанавливаются на срок не более 90 календарных дней", – говорится в документе.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что меры по сдерживанию роста цен на продовольствие являются временными.
Он также подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло. Кроме того, постановлениями устанавливается тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
В Минсельхозе заявили, что сахар и подсолнечное масло подешевеют в России в течение 5 дней
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