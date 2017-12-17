Курс биткойна поднялся выше отметки в 20 тысяч долларов

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Курс биткойна преодолел отметку в 20 тысяч долларов, следует из данных портала CoinMarketCap.

По состоянию на 15:30 самая популярная криптовалюта подорожала до 20,04 тысячи долларов. При этом общая капитализация биткойна составила 335,6 миллиарда долларов.

Первыми миллиардерами, заработавшими свое состояние благодаря инвестициям в биткойн, стали Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы. Они приобрели 1 процент всего мирового запаса биткойнов за 11 миллионов долларов в 2013 году – по цене 120 долларов за штуку.

Что ожидает криптовалюту в обозримом будущем – читайте в материале портала Москва 24.