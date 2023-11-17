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17 ноября, 13:57

Экономика

В Центробанке РФ заявили об отсутствии казначейских обязательств США

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России не приобретает ценные бумаги США. Об этом РИА Новости сообщили в регуляторе.

"У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем", – рассказали в ЦБ.

Вопрос об объемах вложений стран в американские бумаги регулятор перенаправил в Казначейство США.

Ранее Минфин США сообщил, что Россия в сентябре увеличила вложения в американские государственные облигации до 73 миллионов долларов. В августе объем вложений оценивался только в 31 миллион долларов.

61 миллион долларов из общего объема составили вложения России на долгий срок, 12 миллионов долларов были размещены в краткосрочной перспективе.

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