Эксперты спрогнозировали курс доллара на уровне 85–90 рублей

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Рубль может укрепиться до 85–90 к доллару после прохождения "уровня сопротивления". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на прогноз экспертов экономической сферы.

По мнению аналитика компании "Цифра брокер" Наталии Пырьевой, рубль сейчас удерживает ключевая ставка на уровне 15% и рост продаж валюты экспортерами.

Аналогичное мнение высказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. По его словам, кредитная политика Центробанка РФ сдавливает спрос на иностранную валюту. Сейчас спрос на нее понижен, а предложение – повышено, что влияет на укрепление рубля.

"Прохождение отметки 91,6 за доллар открывает дорогу в диапазон 85–90 за доллар", – отметил ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

В свою очередь, Зельцер уточнил, что доллар, потеряв поддержку на уровне 92,5 рубля, не сможет вернуться выше. Это якобы сигнализирует о дальнейшем падении всех валют.

При этом спрогнозировать точный курс иностранных валют эксперты назвали невозможным. Восстановление курса, по их словам, может продлиться до конца осени.

Ранее доллар опустился ниже 90 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Значение в 89,99 рубля за доллар стало наименьшим с 27 июля. Между тем евро торговался на бирже по 97,82 рубля.



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