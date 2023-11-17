Госдума приняла закон о повышении в 2024 году пошлины на выдачу загранпаспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении стоимости пошлины на получение загранпаспорта нового образца на 20% – до шести тысяч рублей. До 1 июля 2024 года оформить услугу для лиц старше 18 лет можно будет за пять тысяч рублей.

Стоимость пошлины при оплате услуги для детей до 14 лет вырастет с 2,5 до 3 тысяч рублей.

Одобренные ГД поправки коснулись и пошлин для иностранцев, проживающих в России. Для них выдача вида на жительство вырастет с 5 до 6 тысяч рублей, услуга регистрации по месту жительства – с 350 до 420 рублей, разрешения на временное проживание – с 1 600 до 1 920 рублей.

Пошлина за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранным гражданам составит 960 рублей, за выдачу разрешения на привлечение и использование иностранных работников вырастет с 10 до 12 тысяч рублей за каждого привлекаемого иностранного работника.

До этого МИД РФ предложил проиндексировать сборы за консульские услуги, оказываемые россиянам в представительствах РФ за рубежом. Вместе с этим ведомство предложило в два раза увеличить цену за оформление заявления о выходе из гражданства РФ в общем и в упрощенном порядке – с 65 до 130 долларов.



Стоимость оформления загранпаспорта в России может вырасти на 20%