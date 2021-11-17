Российские банки допустили обнуление тарифов на переводы

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Пять российских банков не исключают, что откажутся от комиссий за переводы с карты на карту Visa по номеру телефона. Речь идет о МКБ, "Зените", "Открытии", "Санкт-Петербурге" и "Дом.рф", сообщает газета "Известия".

С апреля будущего года Visa хочет обнулить тарифы на перечисления по номеру телефона через собственный сервис Visa Alias. При этом решение о стоимости операции примет сам банк.

Сейчас благодаря сервису можно проводить операции по картам Visa и Mastercard более 50 российских банков-участников. Если получатель денег подключил свою карту к этому сервису, перевод можно сделать без номера его карты – достаточно мобильного телефона.

В Visa рассказали, что работают над созданием для потребителей возможности отправлять средства со своих карточных счетов максимально удобным способом.

При этом комиссии для пользователей устанавливают банки, поскольку платежная система не регулирует этот процесс. Обычно тарифы за переводы вне зависимости от идентификатора получателя едины.

Ранее сообщалось, что международная платежная система Visa обнулит комиссии для банков за переводы с карты на карту по номеру телефона. Сделать это планируется в апреле 2022 года.

В компании подчеркнули, что Россия была одним из первых рынков, где Visa реализовала такой функционал. В планах платежной системы – расширение этого сервиса и на других площадках, чтобы сделать его доступным для еще большего количества держателей карт.