Visa обнулит комиссии за переводы по номеру телефона

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Международная платежная система Visa обнулит комиссии для банков за переводы с карты на карту по номеру телефона. Сделать это планируется в апреле 2022 года, сообщает РИА Новости.
В компании подчеркнули, что Россия была одним из первых рынков, где Visa реализовала такой функционал. В планах платежной системы – расширение этого сервиса и на других площадках, чтобы сделать его доступным для еще большего количества держателей карт.
"Это предполагает в том числе и ведение такой тарифной политики, которая отвечает рыночным реалиям", – заявили в платежной системе.
При этом Visa не занимается регулированием комиссий на перевод средств с карты на карту, устанавливаемых банками для своих клиентов.
Ранее эксперт рассказал, какие банковские карты лучше брать с собой за границу.
В Европе и США магазины и различные заведения без проблем принимают карты платежных систем Visa и Mastercard. В некоторых странах Латинской Америки проблемы могут возникнуть с Mastercard. А в Индии и Африке карту лучше носить при себе, так как расплатиться бесконтактно, с помощью смартфона или по QR-коду вряд ли получится.
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