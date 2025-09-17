Красноярский край подключился к столичному порталу поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Красноярский край подключился к московскому порталу поставщиков. Он стал 43-м регионом, государственные и муниципальные учреждения которого могут делать закупки на указанной платформе, заявила заммэра Мария Багреева.

По ее словам, за последние пять лет число субъектов России, организации которых могут закупать товары и услуги на портале, увеличилось на 25%. Количество заказчиков выросло почти на 33% и превышает 60 тысяч.

Подключение к платформе позволяет организациям оптимизировать закупочную деятельность. Торги на площадке проводятся онлайн, что дает возможность заказчикам работать с поставщиками со всей России, приобретать товары, работы и услуги по выгодным ценам и экономить бюджет, рассказала Багреева.

На портале на одного заказчика приходится шесть поставщиков. Это обеспечивает высокий уровень конкуренции, за счет чего снижение начальных цен в котировочных сессиях в среднем составляет 14%.

Красноярский край – один из самых активных регионов-поставщиков на портале. За первое полугодие объем сделок красноярских бизнесменов на площадке составил 213 миллионов рублей, отметил глава московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

В департаменте информационных технологий пояснили, что при подключении к порталу регионам доступны различные формы размещения закупки. Например, ее можно выставить непосредственно на платформе или интегрировать в местную информационную систему.

Подключение новых субъектов к порталу позволяет заказчикам увеличить число предпринимателей при проведении процедур, способствует росту конкуренции и снижению стоимости контракта.

Число предпринимателей на платформе уже превысило 380 тысяч. С начала 2025 года их количество увеличилось на 30 тысяч, указала ранее Багреева. Особенно активно к платформе подключались поставщики из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Пермского края и Свердловской области.