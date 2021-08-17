Около 205 тыс человек зарегистрировались самозанятыми в столице с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 205 тысяч человек в столице получили статус самозанятых с начала текущего года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, всего число самозанятых в городе достигает 684 тысяч, за семь месяцев этого года они направили в городской бюджет налог на профессиональный доход на сумму 2,36 миллиарда рублей, что в 3,4 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

"Число самозанятых в Москве к августу 2021 года достигло 684 тысяч человек – это четверть от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога на профессиональный доход. С начала этого года этот статус в столице получили около 205 тысяч человек, при этом только в июле самозанятыми зарегистрировались 33 тысячи человек", – приводятся в материале слова Ефимова.

В свою очередь, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов отметил, что совокупный доход, который получили самозанятые с 2019 года, уже превысил 215 миллиардов рублей.

Статус самозанятого позволяет налогоплательщику самостоятельно отчислять налог от деятельности в размере 4% от дохода физлица или 6% от юрлица. При этом ежегодный доход самозанятого не должен быть выше 2,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что на инвестиционном портале столицы запустили сервис адресной помощи московскому бизнесу. Он поможет предпринимателям ориентироваться не только в федеральных, но и в региональных видах поддержки, в том числе в связи с распространением коронавируса. На данный момент предпринимателям доступно более 100 мер господдержки.

В начале года Сергей Собянин открыл в Донском районе Москвы флагманский центр "Моя работа". В нем оказывают помощь самозанятым, предпринимателям и тем, кто только собирается начать свое дело.

По словам Собянина, система самозанятости в РФ дает новые возможности для людей, однако не все про них знают. Он пояснил, что флагманский центр вместе с партнерами, профессионально занимающимися трудоустройством, помогает в открытии бизнеса.

