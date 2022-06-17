В Госдуме объяснили, что значит предложение Китая поставлять в РФ запчасти для самолетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что предложение Китая поставлять в Россию запчасти для самолетов ярко демонстрирует его готовность вести суверенную политику, сообщает "Радио 1".

"Это заявление показывает готовность Китая следовать национальным интересам и демонстрировать не только нам, но и другим странам мира, которые внимательно смотрят как на Китай, так и на Россию, станет ли Китай абсолютно суверенным государством в экономическом и политическом плане. И мне кажется, что сейчас Китай стремится не столько помочь России, сколько помочь себе, четко артикулируя, что он стал той силой, которая может вести абсолютно суверенную экономическую политику", – объяснил парламентарий.

Ранее в Белом доме заявили, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поручил найти способы финансово поддержать Россию в обход санкций Запада.

По мнению источника The Washington Post в американской администрации, то, что пытается сделать Китай, – это быть с Россией, публично заявлять о своем нейтралитете и не подвергаться финансовой опасности.