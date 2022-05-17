Первые площади индустриального парка "Руднево" стали доступны для инвесторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство площадки "Технополиса "Москва" – индустриального парка "Руднево" – продолжается. Сдача в эксплуатацию первой очереди запланирована в 2022 году, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Инвесторы могут претендовать на помещения общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров в двух новых корпусах. Заявки от потенциальных арендаторов уже принимаются к рассмотрению", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Владимира Ефимова.

Территория "Руднево" включена Минпромторгом в федеральный реестр индустриальных парков. В общей сложности на 37 гектарах возводят более 280 тысяч квадратных метров производственных площадей. Инвесторы смогут разместиться в помещениях в формате brownfield.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, критериями потенциального инвестора являются экологичность производства и продукции, права на объекты интеллектуальной собственности, уровень локализации товаров, а также ее наличие в реестре российской промышленной продукции Минпромторга.

Площадка "Руднево" станет шестой в составе особой экономической зоны Москвы. После ее включения в 2023 году в состав технополиса компании смогут воспользоваться всеми преференциями.

"В частности, это нулевая ставка налога на землю, имущество и транспорт, ставка налога на прибыль в размере двух процентов, льготная аренда земли и таможенные льготы", – уточнил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.

Ранее сообщалось, что на зеленоградской площадке МИЭТ в "Технополисе "Москва" завершается строительство корпуса площадью более пяти тысяч квадратных метров инновационного центра в области электроники. Там будут работать коллективы АО "ЗИТЦ" и завода "Протон" с учеными МИЭТ.

