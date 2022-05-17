Forbes Russia приостановит выпуск бумажной версии журнала

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Forbes Russia с июня нынешнего года приостановит выпуск бумажной версии журнала, сообщил РИА Новости директор по развитию Forbes Дмитрий Озман.

"Это связано с тем, что большинство рекламодателей, размещавшихся в печати, приостановили свою деятельность, а стоимость производства значительно выросла", – пояснил Озман.

По его словам, журнал возобновит выпуск по мере улучшения экономической ситуации.

Озман добавил, что в ближайшее время коммерческие подразделения компании будут выделены в самостоятельные бизнес-юниты, чтобы была возможность эффективнее приспосабливаться в меняющейся ситуации и оперативнее реагировать на экономические вызовы.

При этом сайт и редакция продолжат деятельность в прежнем режиме.

Ранее холдинг Independent Media утвердил новые названия для своих изданий. Так, журналы "Домашний очаг", Cosmopolitan и Men’s Health получили названия "Новый очаг", Cosmagazine и Men today. В свою очередь, Esquire сменит название на "Правила жизни".

