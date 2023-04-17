Эксперт объяснил переизбыток газа на рынках Европы и Азии

Фото: depositphotos/63ru78

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал статью Bloomberg о том, что мировой рынок становится перенасыщен природным газом, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его мнению, это скорее некий краткосрочный эффект на рынке, но он не назвал бы это перенасыщением.

Эксперт связывает это с завершением отопительного сезона при исключительно мягкой зиме. Гривач напомнил, что в этом году зима была одной из самых теплых за последние десятилетия. Как пояснил специалист, поэтому сохранились достаточно высокие резервы газов в подземных хранилищах Европы.

Ранее Bloomberg писало, что мировой рынок перенасыщается природным газом, в связи с чем цены на него будут снижаться и в Европе, и в Азии. Как пишет агентство, в прошлом году, когда конфликт на Украине повлиял на энергетические рынки, в связи с чем Европа приняла меры, чтобы обеспечить себе как можно больше альтернативных источников газа.

Европе будет затруднительно пополнять запасы газа зимой в 2024 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!