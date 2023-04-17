Ставка windfall tax при досрочной уплате может снизиться до 5% – СМИ

Фото: ТАСС/Евгений Разумный/Ведомости

Поправки о разовом сборе в бюджет из сверхприбыли российского бизнеса за 2021–2022 годы формально вступят в силу лишь с 1 января 2024 года, однако в представленной Минфином инициативе обозначен стимул к досрочной уплате так называемого windfall tax. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на знакомых с проектом источники.

Министерство пока что не представило данный документ. Однако заинтересованные этим вопросом стороны получили его и в настоящее время изучают, поделился один из источников.

По словам собеседников агентства, при досрочной выплате ставка налога составит 5% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы. Вместе с этим при платежах в 2024-м придется отдать все 10%.

Отмечается, что эти 10% будут являться ставкой налога, а некая скидка станет прописываться как налоговый вычет в размере суммы безвозмездно перечисленных в федеральный бюджет с 1 октября по 30 ноября 2023 года средств, умноженная на два.

В феврале СМИ сообщали, что власти РФ ведут переговоры по теме разового сбора с компаний с прибылью выше одного миллиарда рублей за последние 2 года. Однако из какого показателя будет рассчитан сбор – чистой или доналоговой прибыли – на тот момент было неизвестно. Кроме того, сбор может не коснуться нефтегазовых организаций.

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