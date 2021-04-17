Оборот сферы торговли и услуг в марте превысил показатель 2020 года на 28%

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов объявил, что оборот сферы торговли и услуг в марте текущего года превысил прошлогодний показатель на 28%. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
По словам специалиста, в численном выражении речь идет о 1,18 триллиона рублей.
"В марте обороты предприятий торговли выросли на 17% – до 539,3 миллиарда рублей. В частности, торговля непродовольственными товарами показала прирост на 23% – 285,4 миллиарда рублей", рассказал Пуртов.
По словам эксперта, увеличилась и выручка. Предприятия, занятые в сфере торговли и услуг заработали 642,5 миллиарда рублей, что на 39% больше, чем в марте 2020 года. Сфера бытовых услуг получила на 21% больше средств, индустрия общественного питания – на 23%, а организации культуры, спорта и досуга – на 70%.
Как ранее заявила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова, в нынешнем году также вырос объем поступлений в бюджет Москвы от предприятий IT-отрасли. За январь – февраль отчисления составили на 11,2% предыдущего показателя.
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