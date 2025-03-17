17 марта, 11:52Экономика
СПБ Биржа возобновит торги ценными бумагами в 12:10 по Москве
Фото: depositphotos/AndreyPopov
СПБ Биржа возобновит торги ценными бумагами после технического сбоя в 12:10 по московскому времени 17 марта. Об этом сообщается на сайте площадки.
"Настоящим участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки", – уточняется в сообщении.
Биржа временно остановила торги в 10:55. Специалисты выяснят причины неполадок.
Между тем Мосбиржа с начала весны запустила в экспериментальном режиме торги в выходные дни. В ходе торгов будет предусмотрена возможность постепенного подключения участников рынка по мере их готовности.
Это будет происходить в рамках дополнительной сессии. Как сообщила биржа, на первом этапе к торгам в выходные дни будут допущены наиболее востребованные акции.
Москвичи лишились своих вложений из-за блокировки биржи Garantex