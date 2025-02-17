Губернатор Камчатки Солодов сообщил о сложной ситуации с лососем в регионе

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал при встрече Владимиру Путину о непростом положении в рыбохозяйственном комплексе региона, передает РИА Новости.

На это, по словам чиновника, повлияло несколько факторов. Например, ученые на последующие годы прогнозируют не очень благоприятную ситуацию из-за низких подходов лосося. Также негативно сказывается санкционное давление, которое влияет на ограничение внешних рынков и увеличение стоимости запчастей для предприятий и флота.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор усилит контроль за качеством рыбы и морепродуктов, выловленных в Черном море после крушения танкеров и разлива мазута. Специалисты будут отслеживать наличие потенциально опасных веществ, в том числе нефтепродуктов. Также ведомство улучшит качество работы лабораторий для усиления мониторинга окружающей среды.

При этом Роспотребнадзор не нашел загрязнений в рыбе, добытой в Черном и Азовском морях. Сотрудники отобрали пробы в подведомственных регионах, в том числе тех, где зафиксировали выбросы мазута.