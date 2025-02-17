ЦБ разработал онлайн-сервис с данными о компаниях с признаками нелегальной деятельности

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Центробанк России разработал онлайн-сервис, в котором представлена информация о компаниях с признаками нелегальной деятельности, сообщила пресс-служба регулятора.

"Сервис основан на API и позволяет автоматизировать получение актуальных данных из "Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности", – пояснили представители ЦБ.

Онлайн-сервис предоставит данные по наименованию компании, ее ИНН, адресу или сайту. Причем будет выводиться информация за весь доступный период. Предполагается, что таким образом удастся более оперативно обмениваться информацией с участниками финансового рынка и прочими пользователями списка. Кроме того, сервис призван облегчить компаниям работу со списком.

Вместе с тем Банк России и Минцифры работают над функцией уведомления граждан через "Госуслуги" об оформлении на них нового кредита. Также регулятор в рамках борьбы с мошенниками предлагает на законодательном уровне обязать банки оперативно передавать данные о клиентах в бюро кредитных историй. Сейчас временной промежуток составляет 2 дня.