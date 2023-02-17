Экономист спрогнозировал рост курса доллара в марте

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В марте курс доллара продолжит расти и составит 76–77 рублей. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

В пятницу, 17 февраля, на Московской бирже в ходе торгов курс доллара поднялся до 75 рублей. Такой рост американской валюты фиксируется впервые с 25 апреля прошлого года.

По мнению Беляева, если в ближайшем будущем обстановка на международной арене кардинально не изменится, то рубль продолжит ослабевать по отношению к доллару.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик В марте рубль будет ослабевать по отношению к доллару. Сколько он потеряет – точно сказать не так просто. Но то, что он потеряет от одного рубля до двух, – это можно прогнозировать с достаточной долей уверенности. Будет 76–77 рублей за доллар.

Если меры по стимулированию российской экономики не будут приняты, курс доллара впоследствии может вырасти еще больше, считает экономист.

"Дальше надо смотреть, как будет себя чувствовать экономика. То есть если у нас сумеют найти какие-то меры стимулирования более ускоренного ее развития, тогда этот процесс может приостановиться и даже начаться укрепление рубля. Если это не будет предпринято, значит, рубль и дальше продолжит снижаться по отношению к доллару, а там потолок открыт, нельзя сказать, где предел", – заключил Беляев.

Ранее сообщалось, что Центробанк планирует продлить в марте ограничения на снятие наличной валюты для физических лиц, но, вероятно, с некоторыми изменениями. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что в Банке России не видят возможности для либерализации существующих валютных ограничений.



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