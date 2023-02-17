13:08Экономика
Экономист спрогнозировал рост курса доллара в марте
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В марте курс доллара продолжит расти и составит 76–77 рублей. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
В пятницу, 17 февраля, на Московской бирже в ходе торгов курс доллара поднялся до 75 рублей. Такой рост американской валюты фиксируется впервые с 25 апреля прошлого года.
По мнению Беляева, если в ближайшем будущем обстановка на международной арене кардинально не изменится, то рубль продолжит ослабевать по отношению к доллару.
Если меры по стимулированию российской экономики не будут приняты, курс доллара впоследствии может вырасти еще больше, считает экономист.
"Дальше надо смотреть, как будет себя чувствовать экономика. То есть если у нас сумеют найти какие-то меры стимулирования более ускоренного ее развития, тогда этот процесс может приостановиться и даже начаться укрепление рубля. Если это не будет предпринято, значит, рубль и дальше продолжит снижаться по отношению к доллару, а там потолок открыт, нельзя сказать, где предел", – заключил Беляев.
Ранее сообщалось, что Центробанк планирует продлить в марте ограничения на снятие наличной валюты для физических лиц, но, вероятно, с некоторыми изменениями. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что в Банке России не видят возможности для либерализации существующих валютных ограничений.
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