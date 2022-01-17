"Газпром" не забронировал мощности для транзита газа через Польшу и Украину

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Российская компания "Газпром" не забронировала мощности газопровода "Ямал – Европа" для транзита топлива в Польше и Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным платформ GSA Platform и RBP, в понедельник, 17 января, на польском участке для бронирования были доступны 89,1 миллиона кубометров газа в сутки. Данные мощности остались невостребованными.
Также венгерская площадка RBP указала на то, что "Газпром" не задействовал дополнительную мощность ГТС Украины на границе с Россией. На этом участке предлагалось 9,8 миллиона кубометров в сутки.
Газопровод "Ямал – Европа" располагается на территории России, Белоруссии, Польши и Германии. В 2020-2021 годах "Газпром" бронировал мощности по транзиту через аукцион, в том числе потому, что в 2020 году завершился долгосрочный договор о поставках с Варшавой.
15 января стало известно, что компания "Газпром экспорт" направила обращение в международный арбитраж для пересмотра цен по контракту с польской PGNiG. Данный договор был заключен в 1996 году.
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