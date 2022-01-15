В "Газпроме" подтвердили обращение в суд для пересмотра контракта с PGNiG

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Компания "Газпром экспорт" подтвердила, что направила обращение в международный арбитраж для пересмотра цен по контракту с польской PGNiG. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее компания PGNiG сообщила, что получила иск в Арбитражный суд Стокгольма по пересмотру цен на газ, поставляемый по Ямальскому контракту.
"ООО "Газпром экспорт" и ПАО "Газпром" инициировали обращение в международный арбитраж в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией АО PGNiG от 1996 года", – подтвердили в компании "Газпром экспорт".
До этого сообщалось, что страны Европы отобрали уже 32,6% запасов газа, закачанного летом в их подземные хранилища. Это следует из статистики "Газпрома" за период с 1 января по 15 декабря прошлого года.
В компании отмечают, что по состоянию на 13 декабря объем голубого топлива в хранилищах оказался на 19,9 миллиарда кубометров (24,5%) меньше, чем в прошлом году в это же время. Сейчас "Газпром" продолжает закачивать газ в пять европейских газохранилищ.
В Европе газ закончится через два месяца – СМИ
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