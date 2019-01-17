Франция предсказывает России еще один рекорд

Положительное сальдо торгового баланса России за январь–ноябрь прошлого года составило 191,4 миллиарда долларов. Таким образом, рекорд 2011 года, когда разница между экспортом и импортом составила 198 миллиардов долларов, скорее всего, будет побит, сообщает сайт "Комсомольской правды".
По данным Федеральной таможенной службы России, на которые ссылается издание, положительное сальдо торгового баланса страны за год выросло на 65,2%.
С января по ноябрь 2018 года объем российской торговли составил 629 миллиардов долларов, что говорит о ее росте на 19,3%. В то же время экспорт увеличился на 27,5% – до 410,2 миллиарда долларов, при этом энергоносители составили около двух его третей.
Издание полагает, что, будучи одним из главных мировых экспортеров зерна, Россия, занимающая 16-е место в рейтинге мировых экспортеров в 2017 году, может подняться на несколько позиций в 2018.
Ранее Алексей Кудрин не исключил, что российскую экономику можно вывести в пятерку крупнейших в мире. По его мнению, национальных проектов недостаточно для обеспечения темпов роста. Глава Счетной палаты подчеркнул, что в обозримом будущем трудовые ресурсы будут сокращаться, в то время как девальвация оттолкнула мигрантов.
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