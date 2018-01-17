Силуанов предложил превратить Россию во "вторую Норвегию"

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ

Министр финансов Антон Силуанов призвал превратить Россию "во вторую Норвегию".

"Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменения ценовых колебаний на нефть, которые проходили прошедшие несколько лет", – сказал глава Минфина, передает РБК.

По его словам, Норвегии удалось этого добиться благодаря взвешенной и консервативной бюджетной политике.

Ранее на Гайдаровском форуме Силуанов заявил, что правительство не будет повышать налоговую нагрузку в ближайшие годы.