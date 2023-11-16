Израильские банки начали сегрегировать счета российских инвесторов

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Банки Израиля начали вводить ограничения на операции с ценными бумагами россиян, даже при наличии израильского паспорта. Об этом со ссылкой на основателя международной финансовой компании SmartGen Ltd Марка Ойгмана сообщает РБК.

Сегрегация счетов происходит по требованию бельгийского депозитария Euroclear. Там направили финансовым организациям Израиля запрос на ограничение операций для российских инвесторов по покупке любых финансовых инструментов, которые учитываются в депозитарии.

"По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов", – заявил Ойгман.

Сообщается, что данные ограничения являются ответом на давление со стороны Euroclear и могут затронуть не только российских граждан, но и налоговых резидентов.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что конфискация российских активов за рубежом повлечет последствия для всей мировой финансовой системы.

С ее слов, Центробанк будет принимать все меры для защиты интересов РФ. Набиуллина добавила, что Банк России надеется, что механизм обмена замороженных активов инвесторов вскоре начнет работать.

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