Банк России заявил о необходимости дополнительно ужесточить денежно-кредитные условия

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Центральный банк РФ считает, что для возобновления дезинфляции необходимо дополнительно ужесточить денежно-кредитные условия. Соответствующая информация появилась на официальном портале регулятора.

Такой подход позволит снизить инфляционные ожидания и вернуть инфляцию к 4%, пояснили в Банке России.

"Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция, по прогнозу Банка России, снизится до 4–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", – говорится в публикации.

Центробанк России допускает дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. Регулятор уже повысил ее до 19% годовых, на 100 базисных пунктов. Нынешнее инфляционное давление остается высоким, обратили внимание представители Банка.

Ключевая ставка растет пропорционально инфляции, так как у Центробанка не так много инструментов для ее сдерживания, объяснил, в свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

