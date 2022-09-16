ЦБ РФ выпустит серебряную монету с Коньком-горбунком из серии о сказках России

Фото: ЦБ РФ

Банк России объявил о выпуске в обращение памятной серебряной монеты с изображением Конька-горбунка, передает РИА Новости.

"Банк России 16 сентября 2022 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Конек-горбунок" серии "Легенды и сказки народов России", – указано в сообщении регулятора.

Тираж монеты составляет 5 тысяч штук. На лицевой стороне монеты нанесено рельефное изображение государственного герба России, надписи "Российская Федерация" и "Банк России", а также указаны дата и номинал.

На оборотной стороне изображены летящие над сказочным городом Конек-горбунок с Иваном, держащим в руке Жар-птицу. Изображения также являются рельефными.

Серия монет "Легенды и сказки народов России" выпускается с 2017 года. Тогда были представлены монеты "Жар-птица" и "Царевна-лягушка". В 2019 году ЦБ выпустил монету "Охотник и змея", а в 2020 – "Морозко". Номинал каждой также составляет 3 рубля.

Летом 2022 года Центробанк выпустил в обращение памятную монету, посвященную первому групповому полету в космос, который состоялся в 1962 году. Тираж этого платежного средства составил 3 тысячи штук.