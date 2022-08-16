Цена газа в Европе поднялась выше 2 600 долларов за тысячу кубометров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Цена газа в Европе в ходе торгов превысила 2,6 тысячи долларов за 1 тысячу кубических метров, следует из данных биржи ICE.

Такой показатель был зафиксирован впервые с 8 марта 2022 года.

С начала дня рост стоимости голубого топлива составил 13%. Так, сентябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах подорожал до 2 618,6 доллара за тысячу кубометров.

Примечательно, что цены на газ на бирже ICE представлены в евро за мегаватт-час. Таким образом, сентябрьский фьючерс также оценивается в 249,65 евро за МВт/ч.

Ранее "Газпром" спрогнозировал цену на газ в Европе выше 4 тысяч долларов за кубометр зимой.

При этом Ассоциация операторов газовой инфраструктуры отмечала, что на 14 августа запасы в европейских подземных хранилищах были восполнены на 48,6 миллиарда кубометров, а в целом ПХГ заполнены на 74,73%.

