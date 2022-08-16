Представители бизнеса назвали действенные меры поддержки отрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Среди действенных мер поддержки бизнеса в первую очередь представители сферы выделили неизменность правил и единые права и возможности на всей территории РФ, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Также для представителей бизнеса не менее важно снижение налогов и ясность Налогового кодекса.

"Налоговое законодательство надо уменьшить до одной тоненькой книжечки, а не фолиантов трактовок и схем и т. д. Все должно быть просто и понятно, тогда будет быстрый рост", – пояснил вице-президент ассоциации "Шесть сигм" Тимур Хубаев.

Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко, в свою очередь, выразил мнение, что необходимо ввести реальный инвестиционный налоговый вычет, уменьшить страховые взносы и налог на прибыль для новых производственных организаций.

Кроме этого, представители бизнеса хотят добиться отмены проверок, в частности внеплановых.

"Даже с учетом того, что сейчас действует мораторий на проверки, есть лазейки. Внеплановые проверки проводятся, например, когда закончился срок устранения нарушений по предыдущей проверке", – отметил председатель коллегии адвокатов Москвы "Григориадис Групп" Дмитрий Григориади.

Также бизнесмены выражают недовольство и по поводу имеющейся уголовной ответственности "за экономические провинности". Помимо этого, представители бизнеса выступают с инициативой убрать необходимость отчитываться за предоставленную государством помощь.

"В регионах необходимо по несколько раз ездить в районный или областной центр для сдачи отчетности или получения лицензий, подтверждения разрешений и т. д. Многим предпринимателям это просто невыгодно, учитывая наши расстояния, поэтому они уходят в неформальный сектор – просто не сообщают о своей деятельности", – объяснил старший научный сотрудник лаборатории исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов.

Предприниматели также обратили внимание на то, что в основном меры поддержки сосредоточены на "новичков". Однако, по словам экспертов, подобные вложения, вероятно, могут быть бессмысленны, так как, по статистике, уже через несколько лет на рынке остается не больше 5% от новых компаний. Следовательно, отмечают специалисты, лучше оказывать помощь тем, кто уже работает достаточное количество времени.

Ранее сообщалось, что за 10 лет работы Агентства инноваций Москвы в его программах приняли участие более 10 тысяч предприятий.

Отмечалось, что программы агентства предназначены для стартапов на разных этапах развития – от самого раннего, когда есть только идея, до момента, когда компания уже получает прибыль.

