Представители бизнеса назвали действенные меры поддержки отрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Среди действенных мер поддержки бизнеса в первую очередь представители сферы выделили неизменность правил и единые права и возможности на всей территории РФ, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Также для представителей бизнеса не менее важно снижение налогов и ясность Налогового кодекса.
"Налоговое законодательство надо уменьшить до одной тоненькой книжечки, а не фолиантов трактовок и схем и т. д. Все должно быть просто и понятно, тогда будет быстрый рост", – пояснил вице-президент ассоциации "Шесть сигм" Тимур Хубаев.
Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко, в свою очередь, выразил мнение, что необходимо ввести реальный инвестиционный налоговый вычет, уменьшить страховые взносы и налог на прибыль для новых производственных организаций.
Кроме этого, представители бизнеса хотят добиться отмены проверок, в частности внеплановых.
"Даже с учетом того, что сейчас действует мораторий на проверки, есть лазейки. Внеплановые проверки проводятся, например, когда закончился срок устранения нарушений по предыдущей проверке", – отметил председатель коллегии адвокатов Москвы "Григориадис Групп" Дмитрий Григориади.
Также бизнесмены выражают недовольство и по поводу имеющейся уголовной ответственности "за экономические провинности". Помимо этого, представители бизнеса выступают с инициативой убрать необходимость отчитываться за предоставленную государством помощь.
"В регионах необходимо по несколько раз ездить в районный или областной центр для сдачи отчетности или получения лицензий, подтверждения разрешений и т. д. Многим предпринимателям это просто невыгодно, учитывая наши расстояния, поэтому они уходят в неформальный сектор – просто не сообщают о своей деятельности", – объяснил старший научный сотрудник лаборатории исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов.
Предприниматели также обратили внимание на то, что в основном меры поддержки сосредоточены на "новичков". Однако, по словам экспертов, подобные вложения, вероятно, могут быть бессмысленны, так как, по статистике, уже через несколько лет на рынке остается не больше 5% от новых компаний. Следовательно, отмечают специалисты, лучше оказывать помощь тем, кто уже работает достаточное количество времени.
Ранее сообщалось, что за 10 лет работы Агентства инноваций Москвы в его программах приняли участие более 10 тысяч предприятий.
Отмечалось, что программы агентства предназначены для стартапов на разных этапах развития – от самого раннего, когда есть только идея, до момента, когда компания уже получает прибыль.
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