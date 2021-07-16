Число регионов России с острой нехваткой медкислорода сократилось до пяти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия использует весь имеющийся потенциал по выпуску медицинского кислорода, благодаря чему число регионов с острым дефицитом этого ресурса сократилось с девяти до пяти, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы с коллегами из других ведомств выстроили скоординированную работу с производителями кислорода и регионами. Дважды в сутки Минпромторг делает срез по запасам медицинского кислорода по всем субъектам федерации. Там, где возникает сложная ситуация, оперативно отрабатываем ее в ручном режиме. В итоге число регионов, где возникла острая ситуация с кислородом, сократилось с девяти на сегодняшний день до пяти", – заявил министр.

Он уточнил, что с предельной нагрузкой работают четыре основных производителя кислорода – "Криогенмаш", "Эр Ликид", "Линде" и "Эйр Продактс газ". В сутки эти предприятия производят более 1,5 тысячи тонн кислорода, что составляет 75% всего производимого в России объема.

"Если говорить в целом по стране, мы вынуждены задействовать абсолютно все возможности", – сказал Мантуров.

По словам главы Минпромторга, предприятия перевели свыше 90% производственных мощностей на выпуск медицинского кислорода с учетом нынешней ситуации с коронавирусом. К ним относятся химические, металлургические, нефтеперерабатывающие, судостроительные предприятия, а также Минобороны и "Роскосмос".

"Параллельно мы прорабатываем возможность импорта медицинского кислорода, чтобы нивелировать любые возможные риски, и самое главное, оптимизировать логистику", – добавил Мантуров.

Он пояснил, что Россия уже закупила 100 тонн кислорода в Казахстане для увеличения его запасов в южных регионах, а также изучает возможность закупок в Китае и Финляндии.

Ранее в Минпромторге призвали металлургические компании России использовать меньше технического кислорода при производстве металлов. Таким образом, в больницы можно будет поставлять больше медицинского кислорода для больных COVID-19.