Металлургов призвали высвободить запасы кислорода для больниц – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Минпромторге призвали металлургические компании России использовать меньше технического кислорода при производстве металлов. Таким образом, в больницы можно будет поставлять больше необходимого кислорода, сообщает РБК со ссылкой на источники.

В материале говорится, что первый замминистра промышленности Василий Осьмаков обратился к металлургам с такой просьбой на совещании, которое состоялось 1 июля.

Предполагается, что это поможет увеличить поставки медицинского кислорода для больных COVID-19. Как пояснил источник издания, в связи с увеличением числа случаев коронавируса ведомство предлагает проработать возможность временного перераспределения мощностей производителей кислорода, чтобы сократить отгрузку технического кислорода и увеличить производство медицинского.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в московские больницы ежедневно госпитализируют около 2 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. По его словам, первоначальный вариант коронавируса выявляют лишь примерно у 5% заразившихся москвичей.

