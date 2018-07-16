Глава МВД Италии выступил за отмену антироссийских санкций

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Италия одной из первых будет агитировать за снятие Евросоюзом антироссийских санкций. Такое заявление сделал глава МВД страны Маттео Сальвини на пресс-конференции в Москве.

"Мы − один из первых голосов, который будет поддерживать эту точку зрения", − цитирует Сальвини РИА Новости.

Министр отметил, что Италия стремится к снятию санкций с РФ, причем ряд мероприятий в этом направлении запланированы еще до конца года.

По словам Сальвини, его страна "хочет преодолеть санкционный режим, открыть каналы диалога". В частности, Италия будет настаивать, чтобы европейские банки могли открывать кредиты малым и средним российским фермам, отметил министр.

Развитие сотрудничества российских и итальянских ферм также планируют обсудить с Владимиром Путиным во второй половине октября, добавил Сальвини.

В начале июля Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев – до 31 января 2019 года. При этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил против автоматического продления антироссийских санкций.