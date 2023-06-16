Силуанов заявил, что попытки исключить РФ из мировой экономики вредят авторам таких идей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Любые попытки исключить Россию из мировой экономики оказывают негативное влияние на авторов подобных предложений. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

"Как я уже сказал, в прошлом году у нас началась структурная трансформация и мы получили своего рода антитела, тогда как наши уже бывшие партнеры сегодня начинают болеть", – цитирует его RT.

По словам министра финансов, у бывших партнеров России сегодня фиксируется инфляция, повышение цен на товары первой необходимости, энергоресурсы. Все это, пояснил он, приводит к снижению конкурентоспособности государств на мировой арене.

Подобные процессы Силуанов назвал результатом деглобализации. При этом, по его словам, России удалось подстроиться под обстоятельства.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что помочь российской экономике могут только частные инвестиции. По его словам, российской стороне необходимо двигаться лишь в этом направлении и другого пути нет. Любое увеличение налоговой нагрузки на предпринимательство, предупредил он, подорвет рост частных инвестиций.

