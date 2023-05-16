ЦБ предложит продавать на рынке акций до 20% от купленного пакета уходящих из РФ компаний

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Центробанк Российской Федерации хочет предложить продавать на рынке акций до 20% от купленного пакета уходящих из России компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова первого заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина.

"Речь идет о том, что у нас сейчас ограниченное предложение на рынке акций, и нам нужно это предложение сформировать. Мы считаем, что это 10–20% от того пакета, который достается новому инвестору", – отметил он.

По его словам, спрос на пакеты уходящих из России компаний будет.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина поддержала выход российских госкомпаний на фондовый рынок, так как сейчас там присутствует малое количество эмитентов.

Как отметила глава Банка России, даже отраслевые лидеры РФ предпочитают не выходить на отечественный фондовой рынок. По мнению Набиуллиной, увеличение доли акций российских компаний, находящихся в свободном обращении, поможет привлечь инвестиции размером в триллионы рублей.

