Рубль растет третий день подряд

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Рубль показывает рост третий день подряд. Российская валюта вышла к максимумам с конца апреля, сообщает РИА Новости.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20:32 снижался на 7 копеек, до 64,58 рубля, курс евро – на 27 копеек, до 72,18 рубля. Стоимость нефти также выроста – более 73 долларов за баррель. Эксперты связывают это с обострением ситуации вокруг Ирана.

Ранее США объявили о наличии угрозы со стороны исламской республики, и из иракских городов эвакуировали неоперативный персонал дипмиссий. В регион стягиваются американские авианосцы и другие военные силы.

Минэкономразвития назвало рубль лидером среди валют развивающихся стран. Аналитики считают, что укрепление рубля будет происходить до середины мая.