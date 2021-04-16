Курс евро снизился до 90,46 рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Установленный Центробанком РФ на выходные и понедельник курс евро упал до 90,4602 рубля, а доллар снизился до 75,5535 рубля. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.

Бивалютная корзина, которую рассчитывают по официальным курсам на указанный период, теперь стоит 82,2615 рубля, подешевев на 1,582 рубля.

Ранее основатель инвестиционного клуба Frendex Group Руслан Пичугин рассказал, каким будет курс валют в начале мая, а также назвал главные факторы, которые давят на рубль. По словам эксперта, потенциал ослабления рубля нарастал, а триггером стало обострение ситуации на юго-востоке Украины.