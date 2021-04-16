Фото: Depositphotos/FamVeldman

Экспорт столичных игрушек вырос на 17% с начала года. Отмечается, что они востребованы в Великобритании, Армении, Австралии, США и Франции, общий объем экспорта товаров широкого потребления по итогам января текущего года составил 72,3 миллиона долларов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития.

По словам главы ведомства Алексея Фурсина, с начала года Москва экспортирует товары широкого потребления в 78 стран.

"Значительно выросли поставки в Боливию и Швейцарию. Например, в Боливию столичные компании поставляют книги и средства по уходу за кожей, в Швейцарию – дамские сумки, игровые аттракционы, солнцезащитные очки, кошельки и чемоданы", – отметил руководитель департамента.

Кроме того, в пресс-службе рассказали, что с января этого года также вырос экспорт книг (+151%), мужских и женских сумок (+79%), средств для чистки зубов (+16%), картонных коробок (+15%), мыла (+14%), дезодорантов (+5%) и шампуней (+3%).

Ранее Наталья Сергунина рассказала о поддержке столичного экспорта в 2021 году. По ее словам, московские экспортеры в этом году смогут принять участие в 25 международных бизнес-миссиях и представить свои товары покупателям из Европы, Азии и стран СНГ.