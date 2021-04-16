Фото: Depositphotos/FamVeldman
Экспорт столичных игрушек вырос на 17% с начала года. Отмечается, что они востребованы в Великобритании, Армении, Австралии, США и Франции, общий объем экспорта товаров широкого потребления по итогам января текущего года составил 72,3 миллиона долларов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития.
По словам главы ведомства Алексея Фурсина, с начала года Москва экспортирует товары широкого потребления в 78 стран.
"Значительно выросли поставки в Боливию и Швейцарию. Например, в Боливию столичные компании поставляют книги и средства по уходу за кожей, в Швейцарию – дамские сумки, игровые аттракционы, солнцезащитные очки, кошельки и чемоданы", – отметил руководитель департамента.
Кроме того, в пресс-службе рассказали, что с января этого года также вырос экспорт книг (+151%), мужских и женских сумок (+79%), средств для чистки зубов (+16%), картонных коробок (+15%), мыла (+14%), дезодорантов (+5%) и шампуней (+3%).
Ранее Наталья Сергунина рассказала о поддержке столичного экспорта в 2021 году. По ее словам, московские экспортеры в этом году смогут принять участие в 25 международных бизнес-миссиях и представить свои товары покупателям из Европы, Азии и стран СНГ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: