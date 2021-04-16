Арендаторы столичной недвижимости смогут получить отсрочку платежей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для арендаторов недвижимости в столице подготовили новую меру поддержки. При продлении договоров они могут перенести срок предварительной платы за последние пять месяцев аренды до конца 2022 года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, новая мера поддержки рассчитана на предпринимателей, которые планируют продлить аренду, а также на уже сделавших это в период с 5 марта прошлого года до 22 марта текущего года, но еще не внесли обязательный платеж за последние пять месяцев.

"Получить отсрочку смогут 1,8 тысячи предпринимателей, срок действия договоров аренды которых уже истек или завершится в 2021 году", – приводятся в материале слова Ефимова.

Он добавил, что обратиться за поддержкой можно до конца следующего года.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева, в свою очередь, пояснила, что новая мера снизит финансовую нагрузку на бизнес и позволит предприятиям увеличить обороты.

По новым правилам внести отложенные пятимесячные платежи необходимо до 31 декабря 2022 года. Конкретную схему оплаты будет определять арендатор.

Заммэра Наталья Сергунина ранее рассказала, что столичные предприниматели более миллиона раз получили помощь в рамках проекта ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ), который появился в 2012 году.

Предприниматели чаще всего интересуются доступными мерами поддержки от города. Также бизнесмены консультируются на предмет ведения бухгалтерского учета, налогообложения и запуска стартапа. Получить консультацию можно в любом центре услуг для бизнеса.

Осваивать основные принципы ведения бизнеса можно в рамках проектов "Стартап-школа МБМ", "Онлайн-академия МБМ", а также на вебинарах, курсах, конференциях, форумах. В частности, только за прошлый год было проведено более 1,3 тысячи соответствующих мероприятий.

