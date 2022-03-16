Названо среднее количество действующих кредитов у российского заемщика

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Евгений Разумный
Среднее количество действующих кредитов у российского заемщика в феврале 2022 года составило 2,2, сообщает RT.
По данным Национального бюро кредитных историй, по сравнению с последним зимним месяцем прошлого года этот показатель вырос на 0,1 единицы.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков рассказал, что, если говорить о возрасте заемщиков, то за год среднее количество кредитов больше всего выросло в возрастных диапазонах до 30 лет. Оно увеличилось на 0,2 единицы.
У заемщиков в возрастных группах от 30 до 60 лет среднее количество кредитов выросло на 0,1 единицы. В возрастных группах старше 60 лет этот показатель не изменился. Большинство кредитов приходится на возрастной диапазон заемщиков от 25 до 30 лет и от 30 до 40 лет.
При этом наименьшее количество кредитов на заемщика отмечено у граждан старше 65 лет и от 60 до 65 лет.
Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Максим Кваша предупредил, что кредиты на спонтанные покупки могут быть опасными. По словам специалиста, существует вероятность подсесть на так называемую кредитную иглу и оказаться в долговой яме.
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