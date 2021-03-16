ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов – СМИ

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Федеральная налоговая служба (ФНС) с конца прошлого года активизировала выездные проверки в отношении физических лиц с иностранными активами и счетами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные налоговых консультантов.

По их информации, ФНС получила финансовые сведения о таких лицах за 2017 год в рамках сотрудничества с международной Организацией экономического сотрудничества (ОЭСР). В результате, с конца 2020 года количество выездных проверок заметно выросло, поскольку налоговым органам было необходимо успеть провести проверку всех данных до истечения трехлетнего срока.

Партнер FTL Advisers Дарья Невская рассказала, что в рамках таких проверок налоговики запрашивают у физлиц информацию о контролируемых ими зарубежных банковских счетах, счетах у зарубежных брокеров и иностранных компаниях.

Кроме того, ФНС может запросить данные, не имеющие прямого отношения к проверке правильности исчисления налогов, например о наличии иностранного гражданства или зарубежной недвижимости, предупреждает партнер EY Антон Ионов. Отказ от предоставления такой информации может обернуться административной или налоговой ответственностью.

Ранее замглавы ФНС Дмитрий Вольвач сообщил, что россияне имеют более 700 тысяч счетов за рубежом. Он добавил, что это 400 тысяч налоговых резидентов, среди которых как юридические, так и физические лица. Вольвач подчеркнул, что всего на этих счетах содержится более 13 триллионов рублей.