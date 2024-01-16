Число ИП в России к концу 2023 года увеличилось на 378 тысяч

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Количество индивидуальных предпринимателей в стране к концу прошлого года выросло на 378 тысяч, до 4,3 миллиона. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на статистику ФНС.

По данным службы, число ИП к концу 2023 года в сравнении с 2022-м выросло на 10% (378 тысяч), что является рекордным показателем за последние 17 лет. В частности, в 2007 году прирост составил 16,7%, или 426 тысяч, до 3,5 миллиона.

В ФНС пояснили, что подобный прирост связан с повышением активности бизнеса и регистрацией в новых регионах государства. Согласно данным из реестра МСП, в четырех новых субъектах зафиксированы уже 89 тысяч индивидуальных предпринимателей, большая из них часть отмечается в ДНР (41,2 тысячи) и ЛНР (32 тысяч).

Ранее стало известно, что в Москве увеличилось количество ИП к 10 декабря, в настоящее время их число составляет 415,7 тысячи, что на 10,2% больше, чем в аналогичную дату 2022 года. Как отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сложившаяся сейчас внешнеэкономическая обстановка открыла предпринимателям новые перспективы.



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