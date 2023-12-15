Почти 8 тыс кредитов по льготной IT-ипотеке выдали в Москве за девять месяцев 2023 года

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С января по октябрь 2023 года в Москве выдали более 7,6 тысячи кредитов по программе льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На Москву приходится 39,3% от общего объема выданных в России кредитов по данной программе.

"За десять месяцев текущего года IT-специалисты получили по этой программе кредиты на сумму 97,6 миллиарда рублей – в пять раз больше, чем с мая 2022 года, когда стартовала программа, по декабрь прошлого года", – сообщил он.

Рост спроса на IT-ипотеку зафиксировали после изменения ее условий в 2023 году. Тогда возрастной диапазон потенциальных получателей расширили с 18 до 50 лет, а необходимый стаж работы сократили.

В свою очередь, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева уточнила, что в октябре 2023 года в столице выдали почти 1,4 тысячи льготных кредитов по программе. Их общая сумма составила 16,6 миллиарда рублей.

Чтобы получить кредит по льготной IT-ипотеке, необходимо иметь зарплату от 150 тысяч рублей до налогообложения в течение последних трех месяцев. Максимальная сумма займа составляет 18 миллионов рублей. Оформить кредит по программе можно до конца 2023 года.

До этого в Минцифры РФ предложили продлить действие программы льготной IT-ипотеки. За полтора года действия программы в России было оформлено уже 38,5 тысячи кредитов на общую сумму 337 миллиардов рублей. Работающие в аккредитованных ведомством компаниях смогли получить займы по средней ставке в 4,2%.



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