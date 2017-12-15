СМИ подсчитали запасы газа в Италии на случай прекращения поставок из РФ

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Запасов газа в Италии хватит на 15 дней, если в страну перестанет поступать топливо из России. Такой расчет провели местные СМИ.

В случае перерыва в поставках более чем на две недели будет запущен план распределения газа по талонам для промышленных потребителей и электростанций комбинированного цикла, сообщает "Газета.ру". Простых потребителей проблемы с поставками коснутся только в крайнем случае.

Отмечается, что доля России занимает около 37–38 процентов в итальянском импорте газа.

Ранее сообщалось, что произошел взрыв на крупной газораспределительной станции в австрийском городе Баумгартен. Из-за инцидента Италия ввела режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва. 13 декабря транзит газа был восстановлен.