Австрийская Gas Сonnect восстановила транзит газа в Европу

13 декабря, 10:00
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Австрийская компания Gas Сonnect восстановила транзитные поставки газа в страны Европы, прерванные из-за аварии 12 декабря.
По словам управляющего директора компании Гаральда Штиндля, еще до полуночи удалось восстановить все транзитные линии, они работают на 100 процентов, сообщает "Газета.ру".
Взрыв на газопроводе в Баумгартене произошел 12 декабря. В результате происшествия погиб один и ранен 21 человек. Работа газового хаба полностью остановилась.
Газовый регулятор Австрии E-Control сообщил о прекращении транзитных поставок газа в направлении Италии, Словении и Венгрии. По предварительным данным, взрыв был вызван технической неисправностью.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: