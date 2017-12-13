Австрийская Gas Сonnect восстановила транзит газа в Европу

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Австрийская компания Gas Сonnect восстановила транзитные поставки газа в страны Европы, прерванные из-за аварии 12 декабря.

По словам управляющего директора компании Гаральда Штиндля, еще до полуночи удалось восстановить все транзитные линии, они работают на 100 процентов, сообщает "Газета.ру".

Взрыв на газопроводе в Баумгартене произошел 12 декабря. В результате происшествия погиб один и ранен 21 человек. Работа газового хаба полностью остановилась.

Газовый регулятор Австрии E-Control сообщил о прекращении транзитных поставок газа в направлении Италии, Словении и Венгрии. По предварительным данным, взрыв был вызван технической неисправностью.