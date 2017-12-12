Поставки газа через Австрию в страны ЕС возобновятся в ближайшие часы

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Поставки газа с хаба в Баумгартене в страны ЕС обещают восстановить в ближайшие часы. При этом точная причина аварии не выяснена до сих пор, сообщает РИА Новости.

Взрыв на газопроводе в Баумгартене произошел во вторник, 12 декабря. В результате происшествия погиб один и ранен 21 человек. Работа газового хаба полностью остановлена.

Газовый регулятор Австрии E-Control сообщил о прекращении транзитных поставок газа в направлении Италии, Словении и Венгрии. В Италии в связи с произошедшим ввели режим чрезвычайного происшествия.

По предварительным данным, взрыв был вызван технической неисправностью.