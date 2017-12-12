Режим ЧС объявлен в Италии из-за взрыва на газопроводе в Австрии

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Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Италии после взрыва на газопроводе в Австрии. Решение приняли в министерстве экономического развития, говорится в сообщениигазотранспортного оператора страны Snam Rete Gas.

Поставки газа через газоизмерительную станцию Тарвизио на границе с Австрией сократили с 113,5 миллиона кубических метров до 14 миллионов кубических метров в сутки. Кроме того, прекращается транзит газа из Австрии на юг и юго-восток в сторону Словакии, Венгрии, Хорватии и Словении, передают "Ведомости".

Отмечается, что "Газпром экспорт" работает над тем, чтобы обеспечить бесперебойную поставку газа клиентам на этих направлениях. Однако по некоторым данным, в настоящий момент нет альтернативных возможностей обеспечить транзит газа в Италию из Австрии.

Взрыв на газопроводе в Баумгартене произошел во вторник, 12 декабря. В результате происшествия погиб один человек, еще 60 получили ранения. По словам местной полиции, ЧП произошло по техническим причинам. Газовый хаб является одной из основных распределительных точек природного газа, поступающего из Восточной Европы в Западную. Он задействован в транзите российского газа.