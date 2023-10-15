Страны G20 впервые за полтора года нашли общее видение проблем в экономике – Минфин РФ

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Впервые за полтора года главы центробанков и министерств финансов стран G20 смогли принять совместное коммюнике. Об этом сообщатся в телеграм-канале Минфина РФ.

Главы центробанков и министерств финансов большой двадцатки впервые с февраля 2022 года пришли к общему видению проблем мировой экономики. Сообщается, что члены двадцатки указали на широкий перечень проблем, которые оказывают негативное влияние на восстановление мировой экономики. В их числе – устойчиво высокая инфляция, дальнейшее накопление задолженности стран, а также геоэкономическая фрагментация.

"Участники встречи сошлись во мнении, что для стабилизации текущей экономической ситуации необходимо обеспечить ценовую стабильность и повысить фискальную дисциплину", – говорится в сообщении Минфина РФ.

Как отметил глава Минфина РФ Антон Силуанов, в этих условиях необходимо принятие четких целей в области бюджетной политики на глобальном уровне для контроля за госдолгом и монетарными факторами.

Следующая встреча министров финансов и управляющих центральными банками стран G20 состоится в феврале 2024 году в рамках председательства Бразилии.

Ранее стало известно, российские активы в юрисдикциях стран "Большой семерки" (G7) не будут разморожены до тех пор, пока Украина не получит компенсацию за ущерб. Об этом говорится в коммюнике министров финансов стран G7.