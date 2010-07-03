Политолог отметил социальную направленность проекта бюджета Москвы

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Большой заслугой проекта бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов является его социальная направленность. Такое мнение высказал политолог и профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Олег Матвейчев, сообщает Агентство "Москва".
По его словам, проект городского бюджета предусматривает огромное количество социальных программ и льгот для разных групп населения. "Москва – богатый город и выдерживание майского указа (президента - прим. ред.) о том, чтобы у врачей и учителей была зарплата на уровне средней по регионам – это стоит довольно больших денег. Тем не менее в бюджете все это соблюдается. Социальная направленность бюджета – это очень большая заслуга Москвы", – подчеркнул эксперт.
Ранее правительство Москвы одобрило проект закона "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов". Документ внесен на рассмотрение в Московскую городскую думу.
Планируется, что в 2020 году Москва на 30% увеличит расходы на здравоохранение, а на образование – на 25%. Проект бюджета предусматривает рекордное увеличение финансирования социальной сферы. Средняя зарплата в городе вырастет на 9%, безработица будет по-прежнему оставаться на минимальном уровне. Инфляция прогнозируется на уровне менее 4% в год.
Согласно документу, 495,3 миллиарда рублей в 2020 году направят на оказание соцподдержки москвичам в виде доплат к пенсиям, льгот по проезду в общественном транспорте, по оплате ЖКУ и лекарственному обеспечению. Таким образом, по сравнению с 2019 годом эти расходы вырастут на 19%.
В проекте бюджета Москвы также учтены 157,4 миллиарда рублей на доплаты пенсионерам исходя из того, что размер минимальной пенсии в столице равен 19 500 рублям в месяц. Эти доплаты получают 2,1 миллиона москвичей. В следующем году пособия и компенсационные выплаты горожанам старшего поколения планируют проиндексировать на 5,6%. На эти выплаты выделяется 22,4 миллиарда рублей.
На льготы по оплате услуг ЖКХ отдельным категориям москвичей в проекте городского бюджета заложено 25,5 миллиарда рублей. А на выплаты жилищных субсидий семьям с низким уровнем дохода столичные власти планируют израсходовать 21,9 миллиарда рублей. По данным статистики, льготами по оплате услуг ЖКХ и жилищными субсидиями пользуются свыше четырех миллионов жителей столицы.
Помимо этого, более 125 миллиарда рублей в следующем году направят на финансирование бесплатного или льготного проезда в общественном транспорте для пенсионеров и других льготных категорий. Отмечается, что льготы будут действовать и на Московских центральных диаметрах. Пассажиры также смогут бесплатно пересаживаться между станциями МЦД, МЦК и метро.
Чтобы обеспечить инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, город выделит 2,4 миллиарда рублей, еще 2,2 миллиарда поступит из федерального бюджета. Бесплатные кружки и секции для пенсионеров по программе "Московское долголетие" в 2020 году профинансируют в объеме пяти миллиардов рублей.
Еще 7,7 миллиарда рублей планируют потратить на бесплатные путевки для льготных категорий граждан, причем 85% этой суммы предоставит городской бюджет. Кроме того, 6,5 миллиарда рублей Москва направит на оказание адресной социальной помощи горожанам старшего поколения, ветеранам, инвалидам и семьям с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
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