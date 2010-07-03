Эксперты прогнозируют рост средних зарплат и инвестиций в Москве

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На заседании президиума правительства Москвы одобрили прогноз социально-экономического развития столицы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Традиционно прогноз разрабатывается в двух вариантах – базовом, который считается основным, и целевом, то есть оптимистичном. В документе представлен анализ основных факторов, влияющих на развитие города. Также дана оценка динамики основных показателей развития экономики и социальной сферы.

В документе говорится, что в 2019 году экономика города устойчиво развивается. Эксперты ожидают, что в этом году рост валового регионального продукта будет равен 2,4%.

Промышленное производство, по прогнозам специалистов, вырастет на 7,1% к уровню 2018 года, а объем инвестиций в основной капитал увеличится до 10% – до 2,8 триллиона рублей.

Средняя зарплата в Москве вырастет на 9% в номинальном и на 4,2% в реальном выражении. Также ожидается, что безработица останется на минимальном уровне, а потребительские цены вырастут на 3,8%.

Прогнозируется и рост числа индивидуальных предпринимателей. За восемь месяцев этого года их стало на 8,2% больше, чем в конце 2018 года. За семь месяцев года энергопотребление в коммерческом секторе увеличилось на 0,6%.

Ожидается, что в 2020–2022 годах основные социально-экономические показатели развития города только улучшатся. Так, увеличение объема валового регионального продукта в 2020–2022 годах составит 2,3–3,4% в год. Реальная зарплата ежегодно будет расти на 2,9–3,2%.

Отмечается, что важную роль в инвестиционной активности, как и прежде, будет играть Адресная инвестиционная программа, на реализацию которой за три года выделят более двух триллионов рублей. Причем две трети этой суммы направят на развитие транспортной системы.

В результате рост инвестиций прогнозируется на уровне 5,5–6,8% в год, промышленного производства – на уровне от 3,4 до 4%. Кроме того, ежегодно на 2,5–3% будут расти розничный товарооборот и объем платных услуг населению.

Инфляция, по прогнозам, будет находиться на уровне 3,7% в год. При этом безработица останется минимальной.

Ранее была утверждена Адресная инвестиционная программа города Москвы (АИП) на 2020–2022 годы. В документ включен перечень объектов, которые строят за счет городского бюджета.

Ключевым приоритетом станет развитие транспортной инфраструктуры Москвы. Для реализации городских программ построят 3,4 миллиона квадратных метров жилья и 230 новых социальных объектов в 109 районах. В программу включено строительство крупных медицинских стационаров.

Также появятся 45 спортивных объектов. 19 объектов культуры построят и реконструируют. Начнут работать новая сцена театра "Уголок дедушки Дурова", павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке, продолжится реконструкция театров имени Владимира Маяковского и имени Пушкина.

Финансирование Адресной инвестиционной программы в 2020–2022 годах составит 2029,6 миллиарда рублей, из которых на 2019 год придется 663,9 миллиарда рублей, на 2020 год – 681,3 миллиарда рублей и на 2021 год – 684,4 миллиарда рублей.