Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

15 августа, 14:02

Белоруссия рассчитывает на госкредит от России в 1 млрд долларов

экономика за рубежом

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Минск и Москва ведут переговоры о предоставлении Белоруссии российского госкредита на один миллиард долларов в 2019 году. Кредит планируется направить на рефинансирование внешних долговых обязательств, сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Василий Матюшевский.

По его словам, в этом направлении ведется работа. "Наша стратегия – не наращивать долговые обязательства" – цитирует Матюшевского ТАСС.

По его словам, в будущем году Белоруссия должна выплатить 3,7 миллиарда долларов по внешним обязательствам, 50 процетов выплат по внешнему долгу планируется рефинансировать.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее обвинил Россию в недобросовестной конкуренции в рамках Евразийского экономического союза. По его словам, российская сторона не выполняет своих обязательств.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать